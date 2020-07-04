Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Yangına müdahale sürüyor - Video Haber
Bilecik’te bir alışveriş merkezinin çatı katından bir anda yükselen dumanlar vatandaşlarda büyük paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren ve içinde birçok işletmenin yanı sıra büroları da barındıran Kayı Plazanın çatı katından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kenttin her yerinden görülürken, olay yerine itfaiye, polis, doğalgaz ve OEDAŞ ekipleri yönlendirildi. 10 katlı bina güvenlik amaçlı boşaltılırken, elektrik ve doğalgazı da kesildi. Yangının çıkış nedeni henüz belli olmazken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.