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- 04 Tem 2020 - 20:53

Trafikte tartıştığı kişilere silah çekti! - Video Haber

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs yol verme kavgasında tartıştığı 2 vatandaşı tabancayla tehdit etti. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol verme sebebi ile 2 otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında aracından inen bir şahıs cebinden çıkarttığı tabanca ile diğer araçtaki 2 kişiyi tehdit etti. Şahsın silah doğrulttuğu vatandaş aracının içine girerek kendisini korumaya çalıştı. Şahıs daha sonra tartıştığı kişinin kafasına tabancanın kabzası ile vurdu.

Silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehdit eden şahıs, 2 kişiyi araçlarına bindirdi. Silahı bulunan şahıs da aracına binerken, 2 araç olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
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