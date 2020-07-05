Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Tem 2020 - 10:25

Down sendromlu olan yavruya kardeşleri bakıyor - Video Haber

İstanbul’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir aracın bagajında bulunan 4 makak maymunu yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Maymunlardan down sendromlu olan yavruya ise kardeşleri bakıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyanın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 4 makak maymunu yavrusunun yeni yuvası oldu. Hayvanat bahçesine getirilen maymunların yapılan ilk muayenesinde birinin down sendromlu olduğu tespit edildi. Yapılan gözlem sonucu down sendromlu yavru maymunun tüm ihtiyaçlarını ise kardeşlerinin yaptığı ve hep ortalarında tutarak tehlikelerden koruduğu gözlemlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğünün kendilerini durumdan bildirmesiyle harekete geçtiklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gönderdikleri ekiple hayvanları şehre getirdiklerini söyledi. Maymunların yanı sıra yine kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan farklı türlerden hayvanları da kente getirdiklerini ifade eden Özsöyler, yavru makak maymunları hakkında bilgi verdi. Özsöyler, yapılan fiziki muayenede maymunlardan birinin diğerlerinden farklı olduğunu tespit ettiklerini kaydederek, “Maymunların sağlık taramasını yaparken bir tanesinin kol boyunun uzun olduğunu, yüz yapısının farklı olduğunu ve aynı zamanda öbürlerinden farklı olduğunu tespit ederek down sendromu olduğunu belirledik” dedi.

DOWN SENDROMLU YAVRUYA KARDEŞLERİ BAKIYOR

“Down sendromlu maymunumuzun kardeşleri de bunu benimsemiş ve bakımını kardeşleri yapıyor” diyen Özsöyler, “Kardeşleri onu besliyor ve onunla beraber hareket ediyor. Buradaki arkadaşlarımız da bunun bakımını üstlendi, birebir yem alıp almadığını takip ediyorlar. Sonrasında ise belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da onları hemcinslerinin yanına bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Annelerinin nerede olduğu bilinmeyen yavru maymunları hayvanat bahçesi çalışanları elleriyle besleyip özel ilgi gösteriyor.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Down sendromlu olan yavruya kardeşleri bakıyor - Video Haber mask
Down sendromlu olan yavruya kardeşleri bakıyor - Video Haber
Sürücüden kaza sonrası akılalmaz hareket! - Video Haber mask
Sürücüden kaza sonrası akılalmaz hareket! - Video Haber
Manavı terasına taşıdı, her şeyi dalından yiyor! Teras katı havadan görüntülendi mask
Manavı terasına taşıdı, her şeyi dalından yiyor! Teras katı havadan görüntülendi
Havai fişek fabrikasındaki görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor mask
Havai fişek fabrikasındaki görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor
Facianın eşiğinden dönüldü! Eve girmek isteyen hırsız... - Video Haber mask
Facianın eşiğinden dönüldü! Eve girmek isteyen hırsız... - Video Haber
Otomobil duramadı! Yol kenarındaki baba ve kızına çarptı mask
Otomobil duramadı! Yol kenarındaki baba ve kızına çarptı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL