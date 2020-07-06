Sahtekar dilenci serbest bırakıldı! - Video Haber
Beyoğlu’nda koluna sardığı bezle kolunun yanık olduğunu söyleyerek vatandaşların duygusunu sömüren dilencinin oyununu zabıta ekipleri bozdu. Zabıtayı da kandırmaya çalışana dilenci, gazetecinin ‘Sakat mısın?’ sorusuna ise ‘Sakat değilim’ diye cevap vermesi pes dedirtti.
Beyoğlu’nda üzerinde kimliği olmayan bir kişi koluna sardığı sargıyla engelli numarası yapıp dileniyordu. Hiçbir sağlık problemi olmadığı halde sakat olduğunu söyleyen dilenciyi fark eden Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şahsı takip etti. Ardından İstiklal Caddesi’nde dilenciyi durduran ekipler şahsı sorgulayınca kolunda herhangi bir engeli olmadığını gördü. Dilencinin gazetecilerin sorduğu “Sakat mısın?” sorusuna ise “Sakat değilim” demesi ise pes dedirtti.
Beyoğlu’nda çalışan bir kişi ise şahsın 1 senedir orada olduğunu ve bu şekilde dilendiğini söyledi. Kimliği belirsiz dilenci zabıta ekipleri tarafından alınarak Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Şahsa kabahatler kanunu gereği işlem yapılarak 187 lira para cezası kesildi. Sahtekar dilenci yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.