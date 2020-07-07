İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Video Haber
Ali Ertan (25), Mehmet Emin S. ve Emre V.'ye, Duatepe Mahallesi 626 Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.
İzmir'in Konak ilçesinde yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ali Ertan (25), Mehmet Emin S. ve Emre V.'ye, Duatepe Mahallesi 626 Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.
Saldırı sonucu Ali Ertan, Mehmet Emin S. ve Emre V. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulduğu belirlenen Ertan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.