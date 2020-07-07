İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Video Haber

İzmir'in Konak ilçesinde yapılan silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ali Ertan (25), Mehmet Emin S. ve Emre V.'ye, Duatepe Mahallesi 626 Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.

Saldırı sonucu Ali Ertan, Mehmet Emin S. ve Emre V. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulduğu belirlenen Ertan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.