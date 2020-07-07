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- 07 Tem 2020 - 10:07

Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber

Türkiye’de yaklaşık 3 aydır yasak olan toplu organizasyonlar yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli şartlara uyularak tekrar yapılabilir hale geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye’de yaklaşık 3 aydır yasak olan toplu organizasyonlar yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli şartlara uyularak tekrar yapılabilir hale geldi. 1 Temmuz itibari ile artık vatandaşlar düğün yapabilecek ancak düğünlerde halay çekmek ve takı töreni düzenlemek gibi vatandaşların iç içe olabileceği durumlara müsaade edilmeyecekti.

Arnavutköy’de düzenlenen bir düğünde onlarca vatandaşın bir araya gelerek halay çektiği anlar görüntülendi. Görenleri şoke eden düğünde, düğüne katılan vatandaşlar ne sosyal mesafe dinledi ne de maske taktı. Adeta korona virüs ile kol kola oynayan vatandaşlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Her şey normalmiş gibi

Kaydedilen görüntülerde vatandaşların düğünde sanki her şey normalmiş gibi davranması ise pes dedirtti. Katıldıkları düğünde onlarca kişinin el ele oynadığı halay dakikalarca devam ederken oynayan vatandaşlar ise her şey normalmiş gibi davrandı.
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