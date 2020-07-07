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- 07 Tem 2020 - 11:40

Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber

Öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak gölete düştü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çin’in Guizhou eyaletindeki Anshun şehrinde öğrencileri taşıyan bir otobüs gölete düştü. Bariyerlere çarparak gölete düşen otobüsün içerisindeki öğrencileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralı sayısı henüz bilinmemekle birlikte olaya 19 itfaiye aracı, 21 kurtarma botu 17 dalgıcın içinde bulunduğu 97 kurtarma görevlisi müdahale ediyor. Suya düşen bazı kişilerin kurtarılıp, tedavi için hastaneye kaldırıldığını ancak sayılarının netleşmediği belirtildi.
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