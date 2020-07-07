07 Tem 2020 - 11:40
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber
Öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak gölete düştü.
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Çin’in Guizhou eyaletindeki Anshun şehrinde öğrencileri taşıyan bir otobüs gölete düştü. Bariyerlere çarparak gölete düşen otobüsün içerisindeki öğrencileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralı sayısı henüz bilinmemekle birlikte olaya 19 itfaiye aracı, 21 kurtarma botu 17 dalgıcın içinde bulunduğu 97 kurtarma görevlisi müdahale ediyor. Suya düşen bazı kişilerin kurtarılıp, tedavi için hastaneye kaldırıldığını ancak sayılarının netleşmediği belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.