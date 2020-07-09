09 Tem 2020 - 09:31
Gece yarısı çok sayıda adrese operasyon düzenlendi! - Video Haber
İstanbul’da gece yarısında çok sayıda adrese eş zamanlı terör operasyonu yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince birçok adrese eş zamanlı operasyonu yapıldı. Gece yarısı yapılan baskında özel harekat polisleri koçbaşı ile evlere girildi. Daha sonra evlerde aramalar yapılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, pencerelerden çıkan vatandaşları ise içeri girmesi için uyardı.
Operasyonun içeriğine ilişkin ise henüz bilgi verilmedi, operasyon devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.