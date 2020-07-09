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- 09 Tem 2020 - 09:38

Hareketli Dakikalar: Polisi alarma geçiren kadın gözaltına alındı - Video Haber

Dolmabahçe’de askeri kışla önünde hareketsiz bir şekilde yatarak değişik hareketler sergileyen şüpheli bir kadın polisi alarma geçirdi. Emniyetin teyakkuza geçtiği olayda yolu kesen polisin, yönlendirme ve ikazı sonrası teslim olan kadın gözaltına aldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımda yürüyen vatandaşlar, askeri kışla önünde şüpheli bir kadının yattığını gördü. Kadından şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra kadına ayağa kalkması ve ellerini yukarı kaldırması ikazında bulundu.

POLİSİ ALARMA GEÇİREN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Akli dengesi bozuk olduğu düşünülen kadın ise polis ikazına, “Beni otelden attılar, su, çay ve yemek vermediler, benim suçum ne” diyerek karşılık verdi. Polisin ikazına direnen kadın bir süre sonra teslim oldu. Kadının üstünü aramaya lüzum görmeyen polis, şüpheli bir duruma rastlamadı. Gözaltına alınan kadın ifadesi alınmak ve işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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