Hareketli Dakikalar: Polisi alarma geçiren kadın gözaltına alındı - Video Haber
Dolmabahçe’de askeri kışla önünde hareketsiz bir şekilde yatarak değişik hareketler sergileyen şüpheli bir kadın polisi alarma geçirdi. Emniyetin teyakkuza geçtiği olayda yolu kesen polisin, yönlendirme ve ikazı sonrası teslim olan kadın gözaltına aldı.
Olay, saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımda yürüyen vatandaşlar, askeri kışla önünde şüpheli bir kadının yattığını gördü. Kadından şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra kadına ayağa kalkması ve ellerini yukarı kaldırması ikazında bulundu.
POLİSİ ALARMA GEÇİREN KADIN GÖZALTINA ALINDI
Akli dengesi bozuk olduğu düşünülen kadın ise polis ikazına, “Beni otelden attılar, su, çay ve yemek vermediler, benim suçum ne” diyerek karşılık verdi. Polisin ikazına direnen kadın bir süre sonra teslim oldu. Kadının üstünü aramaya lüzum görmeyen polis, şüpheli bir duruma rastlamadı. Gözaltına alınan kadın ifadesi alınmak ve işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.