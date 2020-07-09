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- 09 Tem 2020 - 10:12

4 yaşındaki çocuğu babası feryatlar içinde taşıdı: “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor”

Esenyurt’ta çıkan bir kavgadaki yaralılara müdahaleye giden ambulans, epilepsi krizi geçirerek kalbi durduğu için babasının kucağında gelen çocuğu hastaneye yetiştirdi. Çocuğun durumun ağır olduğu öğrenilirken babanın, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” feryatları yürekleri dağladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı. Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki Anıl Koparan isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası Abidin Koparan kucaklayarak dışarı çıktı. Olay yerine gelen ambulansa, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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