09 Tem 2020 - 11:40
480 yıllık köprü sel felaketinde yerle bir oldu! - Video Haber
Sel felaketinde Ming Hanedanlığı’na dayanan 480 yıllık tarihi köprü yerle bir oldu.
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Çin’in farklı bölgelerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketi tarihi yapılara zarar verdi. 480 yıllık köprü sel sularına dayanamayarak çöktü. Çin’in Anhui eyaletindeki Huangshan şehrinde Salı günü meydana gelen olayda geçmişi Ming Hanedanlığı’na (1368-1644) dayanan 480 yıllık Zhenhai Köprüsü, taşan Xin’an nehrinin sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Pazartesi akşamından bu yana devam eden şiddetli yağışlar bölgede sel baskınlarına da neden oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.