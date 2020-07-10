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- 10 Tem 2020 - 07:15

Ankara'da iş yerinde korkutan yangın! 4 Katlı binada büyük hasara neden oldu...

Çankaya ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında alevler üst katlara kadar ulaştı Alevleri gören bir taksi şoförünün bina önünde korna çalmasıyla uyanan apartman sakinleri sokağa çıktı İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hurda deposu olarak kullanılan iş yeri tamamen yanarken, üst katlardaki dairelerde de maddi hasar meydana geldi

Ankara'da Çankaya ilçesinde, 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

İncesu Caddesi'ndeki pazar yeri yakınında yer alan binanın alt katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bu sırada yoldan geçen bir taksi şoförünün alevleri görerek bina önünde uzun süre korna çalması üzerine uykudan uyanan apartman sakinleri kendilerini dışarı attı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler binanın üst katına kadar ulaşırken, bazı dairelerin pencere camları kırıldı.

Binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında hurda deposu olarak kullanılan iş yeri tamamen yanarken, üst katlardaki dairelerde de maddi hasar meydana geldi.

Binada oturan bazı vatandaşlar iş yeri sahiplerine tepki gösterirken, yanan iş yerinin bitişiğindeki ikinci el eşya satılan dükkanın önündeki malzemelere de hasar verdi.

Akşam saatlerinde söz konusu iş yerinin önünde kavga çıktığını bildiren çevre sakinleri, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği iddiasında bulundu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme yaparken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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