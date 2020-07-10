Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Tem 2020 - 13:56

500 metrekarelik alan alev alev yandı! 1 kişi gözaltına alındı - Video Haber

Sarıyer Ayazağa’daki 500 metrekarelik ormanlık alanda yangın çıktı. Alev alev yanan orman, itfaiye ve orman ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangını çıkarttığı iddia edilen bir kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Yangın, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 500 metrekarelik alana müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangın söndürme helikopteri ile havadan ve karadan müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangını çıkarttığı iddia edilen bir şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
# YANGIN HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Şişli’de 3 binanın çatısı yandı! Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - Video Haber mask
Şişli’de 3 binanın çatısı yandı! Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - Video Haber
Mum sebebiyle yangın çıktı! iki ev ve bir iş yeri kullanılmaz hale geldi - Video Haber mask
Mum sebebiyle yangın çıktı! iki ev ve bir iş yeri kullanılmaz hale geldi - Video Haber
Artvin'de 40 ev yanarak kullanılmaz hale geldi! mask
Artvin'de 40 ev yanarak kullanılmaz hale geldi!
Köylüler evleri için sabah ışıklarına kadar nöbet tuttu! mask
Köylüler evleri için sabah ışıklarına kadar nöbet tuttu!
Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Yangına müdahale sürüyor - Video Haber mask
Alışveriş merkezinde korkutan yangın! Yangına müdahale sürüyor - Video Haber
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber mask
Manavgat’ta orman yangını! 1,5 hektarlık alan zarar gördü... - Video Haber
Orman yangınında “ateş şeytanı” görüntülendi - Video Haber mask
Orman yangınında “ateş şeytanı” görüntülendi - Video Haber
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu! Olayda ölen... - Video Haber mask
Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu! Olayda ölen... - Video Haber
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Plastik deposunda büyük yangın! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
500 metrekarelik alan alev alev yandı! 1 kişi gözaltına alındı - Video Haber mask
500 metrekarelik alan alev alev yandı! 1 kişi gözaltına alındı - Video Haber
Uyuşturucu tavuk kümesinden çıktı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Video Haber mask
Uyuşturucu tavuk kümesinden çıktı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Video Haber
Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi - Video Haber mask
Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi - Video Haber
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı mask
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber mask
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber
Pes dedirten görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler - Video Haber mask
Pes dedirten görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL