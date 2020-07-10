500 metrekarelik alan alev alev yandı! 1 kişi gözaltına alındı - Video Haber
Sarıyer Ayazağa’daki 500 metrekarelik ormanlık alanda yangın çıktı. Alev alev yanan orman, itfaiye ve orman ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangını çıkarttığı iddia edilen bir kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Yeni Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 500 metrekarelik alana müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangın söndürme helikopteri ile havadan ve karadan müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.
Öte yandan, yangını çıkarttığı iddia edilen bir şahıs ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.