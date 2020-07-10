Gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında - Video Haber
Muğla’nın Fethiye ilçesinde paraşütüne bağladığı televizyon ve koltuk ile uçuş gerçekleştiren Hasan Kaval, Avustralya basınında geniş yer buldu.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz hafta paraşüt pilotu Hasan Kaval, havada televizyon izlemek istedi. Kaval, yamaç paraşütüne bağladığı koltuk ve televizyon ile bin 700 metre yükseklikten atlayışını gerçekleştirdi.
Gökyüzünde terlikleriyle televizyondan çizgi film seyrederek oldukça keyifli vakit geçiren paraşüt pilotu Kaval, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çok sayıda kişinin beğenisini toplayan görüntüler, Avustralya basınında da geniş yer buldu. Kaval’ın rahat tavırlarına dikkat çeken Avustralya basını, paraşüt pilotunun pijamalarıyla gökyüzünde cips yiyerek televizyon seyrettiğini ifade etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.