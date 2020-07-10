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- 10 Tem 2020 - 18:18

Gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında - Video Haber

Muğla’nın Fethiye ilçesinde paraşütüne bağladığı televizyon ve koltuk ile uçuş gerçekleştiren Hasan Kaval, Avustralya basınında geniş yer buldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz hafta paraşüt pilotu Hasan Kaval, havada televizyon izlemek istedi. Kaval, yamaç paraşütüne bağladığı koltuk ve televizyon ile bin 700 metre yükseklikten atlayışını gerçekleştirdi.

Gökyüzünde terlikleriyle televizyondan çizgi film seyrederek oldukça keyifli vakit geçiren paraşüt pilotu Kaval, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çok sayıda kişinin beğenisini toplayan görüntüler, Avustralya basınında da geniş yer buldu. Kaval’ın rahat tavırlarına dikkat çeken Avustralya basını, paraşüt pilotunun pijamalarıyla gökyüzünde cips yiyerek televizyon seyrettiğini ifade etti.
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