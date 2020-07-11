Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Tem 2020 - 10:46

Taksici Rezaleti! Cinsel organını gösterip... - Video Haber

Şişhane Meydanı’nda yolu kapatarak müşteri kavgasına giriştiği esnada kendisine tepki gösteren 4 kişiye küfür ve hakaretler ederek cinsel organını gösteren taksici gözaltına alındı. Emniyette “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından 4 adet kaydı bulunan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Beyoğlu Şişhane Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Galata’da işletmecilik yapan Erdem E., iş yerini kapattıktan sonra 3 arkadaşıyla birlikte otomobiline binerek eğlenmek üzere yola koyulmuştu. İşletmeci cadde üzerine geldiği esnada iki taksicinin yolu kapatarak müşteri yüzünden tartıştığını görmüş, yaklaşık 10 dakika tartışmanın bitmesini bekleyen işletmeci, daha fazla dayanamayarak kornaya basmıştı. O anda sonra kornaya sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü Celal Y., iddiaya göre “kralınız gelsin, siz kimsiniz, köpek herifler, piçler, baba parası yiyen züppeler” gibi küfür ve hakaretler etmeye başlamıştı. Meslektaşlarının araya girmesine rağmen söylemlerine devam eden Celal Y., görüntülendiğini fark edince “bunu da al” diyerek cinsel organı çıkartıp göstermişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

EMNİYETTE DE SUÇ KAYDI BULUNAN TAKSİCİ SERBEST

Olayın ardından arkadaşlarıyla beraber Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine giden Erdem E., taksici hakkında ayrı ayrı şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından işletmecinin teslim ettiği görüntüyü incelemeye alan polis, taksinin plakasından sürücüsü Celal Y.’yi tespit etti. Gözaltına alınan taksiciye emniyette ifadesi alınarak “hakaret ve “hayasızca hareketler” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanmasının ardından emniyette 3 adet “kasten yaralama” ve 1 adet de “hakaret” suçundan kaydı bulunan Celal Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

BELGESİ İPTAL EDİLİP TAKSİSİ MEN EDİLDİ

Öte yandan Celal Y.’nin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edilerek, çeşitli suçlardan idari para cezası kesildi. Kullandığı taksinin ise trafikten men edildiği öğrenildi.

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber mask
150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber
2 üniversite mezununun evine giren jandarma gördüklerine inanamadı mask
2 üniversite mezununun evine giren jandarma gördüklerine inanamadı
İçinde 130 bin TL değerinde altının bulunduğu çantayı kaşla göz arasında çaldı - Video Haber mask
İçinde 130 bin TL değerinde altının bulunduğu çantayı kaşla göz arasında çaldı - Video Haber
Sarp Gümrük Kapısı’nda 153 kilogram bal ele geçirildi mask
Sarp Gümrük Kapısı’nda 153 kilogram bal ele geçirildi
Ankara'da aile boyu hırsızlık çetesine “Familya Operasyonu” mask
Ankara'da aile boyu hırsızlık çetesine “Familya Operasyonu”
Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı! 5 yaşındaki çocuk öldürüldü mask
Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı! 5 yaşındaki çocuk öldürüldü
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü... mask
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü...
"Karadeniz'e uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi mask
"Karadeniz'e uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Çiftlik Bank’ın firari sanığı ‘tutuklanmama güvencesi’ istedi! mask
Çiftlik Bank’ın firari sanığı ‘tutuklanmama güvencesi’ istedi!
Öğretmen, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Dava ertelendi... mask
Öğretmen, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Dava ertelendi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber mask
150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber
Meteor mu düştü, obruk mu? Devasa çukur gizemini koruyor - Video Haber mask
Meteor mu düştü, obruk mu? Devasa çukur gizemini koruyor - Video Haber
Bu vadi ziyaretçi akınına uğruyor - Video Haber mask
Bu vadi ziyaretçi akınına uğruyor - Video Haber
İçinde 130 bin TL değerinde altının bulunduğu çantayı kaşla göz arasında çaldı - Video Haber mask
İçinde 130 bin TL değerinde altının bulunduğu çantayı kaşla göz arasında çaldı - Video Haber
Taksici Rezaleti! Cinsel organını gösterip... - Video Haber mask
Taksici Rezaleti! Cinsel organını gösterip... - Video Haber
Ahmet Büyükgümüş: "Hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak" mask
Ahmet Büyükgümüş: "Hiçbir şey İslam dünyasında eskisi gibi olmayacak"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL