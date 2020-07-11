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- 11 Tem 2020 - 13:32

Eyüpsultan’da korkutan yangın! Vatandaşlar sokağa döküldü - Video Haber

Eyüpsultan’da bir evde yangın çıktı. Evin alev alev yandığını gören vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Eyüpsultan Göktürk Caddesi üzerinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alev alev yanan evi gören vatandaşlar paniğe kapılarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Evden yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görüldü.
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