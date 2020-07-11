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- 11 Tem 2020 - 15:28

Aileyle ilgili hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrildi

Hadislerle ilgili çeviriler ve görsel anlatım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında, aileyle ilgili hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrildi.

Çeviriler ve görsel anlatım, Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" ilan etmesinin ardından, engellilere yönelik farkındalık ve onların bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmalar hız kazandı.

Bu kapsamda öne çıkan çalışmalardan biri de engellilerin dini bilgilere erişimini kolaylaştırmak oldu. Geçen yıl gerçekleştirilen İşaret Dili ile Kur'an ve Hadis Çalıştayı'nın akabinde işitme engellilerin, işaret dili ile Kur'an ve hadisleri anlaması amacıyla Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında yayınlanan hadisler, işitme engelliler için farkındalık ve bilgiye erişim amacıyla Bakanlık tercümanları tarafından işaret diline çevrildi.

İlk olarak kadın ve aile kavramlarıyla ilgili hadislerin işaret diline çevrildiği çalışma, diğer konulardaki hadislerle devam edecek.

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