Arama Çalışmalarında 189 Gün Geride Kaldı, Ailesi Perişan... Gülistan Doku Nerede?
Tunceli’de 189 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları yüzey taraması ile devam ederken, ablası Aygül dosyaya yeni giren HTS kayıtlarından kardeşinin kaybolmadan bir gece önce sabaha kadar uyumadığının anlaşıldığını söyledi.
5 Ocak’ta kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu su altında arama çalışmaları geçtiğimiz hafta durdurulmuştu. Çalışmalar kapsamında sadece AFAD ekipleri botla, Uzunçayır Baraj Gölü’nde su üstü ve kıyı araması gerçekleştiriyor.
Kayıp kardeşinin dosyasına yeni evraklar girdiğini ve başsavcıyla görüştüklerini belirten Abla Aygül Doku, “HTS kayıtları gelmişti. Gülistan’ın telefonu baktığımızda Gülistan o gece sabaha kadar uyumamıştı. Saat 1,54’te, 2,14’te, 2,19’da, 4,19’da, 6,19’da ve 9’a kadar telefonu aktif. O saatlere kadar erkek arkadaşıyla konuşuyordu muhtemelen. Erkek arkadaşı bu verilere göre neden o geceyi aydınlatmıyor. O gece sabaha kadar ne yaşandı ki Gülistan aktifti ve uyumamıştı” dedi.
Dosyada da farklı gelişmeler olduğunu ifade eden Doku, “Soruşturma açısından tam bilgi veremiyorum. Başsavcıyla görüştük. Başsavcı avukatımızın taleplerini kabul etti. Ama artık biz bu sürecin hızlanmasını istiyoruz. 189 gündür hiçbir sonuç elde edemiyoruz. Belki de kızımız zorla bir yerde tutuluyor. Biz zamanla yarışıyoruz. Bu zamanın artık daha çabuk ilerlemesini istiyoruz. Bir HTS çalışması 7 ayımızı aldı. Bir görüntü vardı hala çözülmedi” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.