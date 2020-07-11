Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Tem 2020 - 17:23

Arama Çalışmalarında 189 Gün Geride Kaldı, Ailesi Perişan... Gülistan Doku Nerede?

Tunceli’de 189 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları yüzey taraması ile devam ederken, ablası Aygül dosyaya yeni giren HTS kayıtlarından kardeşinin kaybolmadan bir gece önce sabaha kadar uyumadığının anlaşıldığını söyledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

5 Ocak’ta kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku’yu su altında arama çalışmaları geçtiğimiz hafta durdurulmuştu. Çalışmalar kapsamında sadece AFAD ekipleri botla, Uzunçayır Baraj Gölü’nde su üstü ve kıyı araması gerçekleştiriyor.

Kayıp kardeşinin dosyasına yeni evraklar girdiğini ve başsavcıyla görüştüklerini belirten Abla Aygül Doku, “HTS kayıtları gelmişti. Gülistan’ın telefonu baktığımızda Gülistan o gece sabaha kadar uyumamıştı. Saat 1,54’te, 2,14’te, 2,19’da, 4,19’da, 6,19’da ve 9’a kadar telefonu aktif. O saatlere kadar erkek arkadaşıyla konuşuyordu muhtemelen. Erkek arkadaşı bu verilere göre neden o geceyi aydınlatmıyor. O gece sabaha kadar ne yaşandı ki Gülistan aktifti ve uyumamıştı” dedi.

Dosyada da farklı gelişmeler olduğunu ifade eden Doku, “Soruşturma açısından tam bilgi veremiyorum. Başsavcıyla görüştük. Başsavcı avukatımızın taleplerini kabul etti. Ama artık biz bu sürecin hızlanmasını istiyoruz. 189 gündür hiçbir sonuç elde edemiyoruz. Belki de kızımız zorla bir yerde tutuluyor. Biz zamanla yarışıyoruz. Bu zamanın artık daha çabuk ilerlemesini istiyoruz. Bir HTS çalışması 7 ayımızı aldı. Bir görüntü vardı hala çözülmedi” diye konuştu.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Hakurk’ta EYP imhası mask
Hakurk’ta EYP imhası
MSB: “NATO’ya ait AWACS uçağına, 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı” mask
MSB: “NATO’ya ait AWACS uçağına, 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı”
Günlerdir 20 yaşındaki Sevda’dan ailesi haber alamıyor mask
Günlerdir 20 yaşındaki Sevda’dan ailesi haber alamıyor
Kan donduran kadın cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı mask
Kan donduran kadın cinayeti: 1 ölü, 1 yaralı
Genç kız dalış yaparken fark etti! Denizden çıkan şeye kimse inanmadı - Video Haber mask
Genç kız dalış yaparken fark etti! Denizden çıkan şeye kimse inanmadı - Video Haber
Uslanmayan hırsız! 3 yıl cezaevinde kaldı, çıktı yine hırsızlık yaptı - Video Haber mask
Uslanmayan hırsız! 3 yıl cezaevinde kaldı, çıktı yine hırsızlık yaptı - Video Haber
Bursa’da 17. yüzyıldan kalma türbeye çirkin saldırı - Video Haber mask
Bursa’da 17. yüzyıldan kalma türbeye çirkin saldırı - Video Haber
150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber mask
150 kişilik yat partisine polis baskını! - Video Haber
2 üniversite mezununun evine giren jandarma gördüklerine inanamadı mask
2 üniversite mezununun evine giren jandarma gördüklerine inanamadı
İçinde 130 bin TL değerinde altının bulunduğu çantayı kaşla göz arasında çaldı - Video Haber mask
İçinde 130 bin TL değerinde altının bulunduğu çantayı kaşla göz arasında çaldı - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acılar anılar kadar taze! 11 Temmuz Srebrenitsa katliamı… - Video Haber mask
Acılar anılar kadar taze! 11 Temmuz Srebrenitsa katliamı… - Video Haber
Arama Çalışmalarında 189 Gün Geride Kaldı, Ailesi Perişan... Gülistan Doku Nerede? mask
Arama Çalışmalarında 189 Gün Geride Kaldı, Ailesi Perişan... Gülistan Doku Nerede?
Apartmanda korku dolu anlar! - Video Haber mask
Apartmanda korku dolu anlar! - Video Haber
Aileyle ilgili hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrildi mask
Aileyle ilgili hadisler, işitme engelliler için işaret diline çevrildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız." mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız."
Genç kız dalış yaparken fark etti! Denizden çıkan şeye kimse inanmadı - Video Haber mask
Genç kız dalış yaparken fark etti! Denizden çıkan şeye kimse inanmadı - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL