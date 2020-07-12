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- 12 Tem 2020 - 12:43

30 bin feette sürpriz evlilik teklifi - Video Haber

Evlilik yüzüğünü İstanbul-Kiev seferini yapan uçağın kabin ekibine teslim etti. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra uçağın pilotu, Cemil Yıldız'ın evlilik teklifini anons etti. Daha sonra kabin memuru yüzüğü kadın yolcuya teslim etti.

İstanbul'dan Kiev'e giden özel bir hava yoluna ait uçakta seyahat eden Ukraynalı kadın yolcuya, sevgilisinin hazırladığı sürprizle 30 bin feette evlilik teklif edildi.

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan Olha Dorokhina'yı Kiev'e uğurlamak için İstanbul Havalimanı'na gelen sevgilisi Cemil Yıldız, Dorokhina'ya evlilik teklifinde bulunmak için bir sürpriz hazırladı.

Yıldız, evlilik yüzüğünü İstanbul-Kiev seferini yapan uçağın kabin ekibine teslim etti. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra uçağın pilotu, Cemil Yıldız'ın evlilik teklifini anons etti. Daha sonra kabin memuru yüzüğü kadın yolcuya teslim etti.

Göz yaşlarına hakim olamayan Ukraynalı Olha Dorokhina teklife "evet" cevabı verirken, uçakta bulunan yolcular Dorokhina'yı alkışlarla tebrik etti.
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