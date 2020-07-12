12 Tem 2020 - 13:39
Ankara'dan ev eşyası götürüyordu! Kamyonun devrilme anı kamerada
Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ankara’dan geçen hafta aldığı ev eşyasını Keban'a getiren İlhan Koç (33) yönetimindeki 06 HKF 52 plakalı kamyon, köprü mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. O anlar güzergahtaki bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada yaralanan sürücü Koç ile araçtaki İbrahim Madora (30), Murat Koç (47) ve Murat Koç (32) 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Fırat Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.