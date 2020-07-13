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- 13 Tem 2020 - 08:13

Traktör ile otomobillerin zincirleme kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İhsan Ulusoy (65) idaresindeki 32 KE 221 plakalı traktör, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 03 ZB 327 plakalı otomobil ile 50 AG 001 plakalı hafif ticari araçla, Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolunun 5'inci kilometresi Taşlı bayır mevkisinde çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle yola devrilen traktör sürücüsü Ulusoy olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer araç sürücüleri ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Traktör sürücüsü İhsan Ulusoy'un cesedi ise aynı hastanenin morguna götürüldü.
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