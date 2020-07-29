11 kişiyi pompalı tüfekle gasbeden şüpheliler yakalandı - Video Haber
Gaziantep'te farklı tarihlerde 11 kişiyi pompalı tüfekle gasbeden 5 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te farklı tarihlerde 11 kişiyi pompalı tüfekle gasbeden 5 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde farklı tarihlerde 11 kişiyi pompalı tüfekle gasbeden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki 178 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ve olayların yaşandığı bölgede sivil olarak devriye atan ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlıların, mağdurların cep telefonlarını, cüzdanlarını ve değerli eşyalarını gasbettiği ortaya çıktı.
Adreslerinde yapılan aramada ise bir pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, basınla paylaşılan görüntülerde şüphelilerin bir kişiyi pompalı tüfekle gasbetme anı yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.