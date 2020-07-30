Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Tem 2020 - 14:44

Katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı - Video Haber

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
+2
Büyütmek için resme tıklayın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anmaya, hain saldırıda kızı ve 10 aylık torununu kaybeden Suudiye Demir ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi.

Kaymakam Mehmet Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum, onları minnetle anıyorum." dedi.

Kurban Bayramı arifesinde şehit kızı ve torununun mezarını ziyaret eden Suudiye Demir de acılarının dinmediğini dile getirerek, "İki sene oldu, acısı aynı tazeliğini koruyor. Canımız yanıyor, Allah milletime, devletime zeval vermesin. Onlar teröristlerin hakkından gelecekler." diye konuştu.

Erdem ve beraberindekiler, şehitlikteki diğer kabirleri de ziyaret ettikten sonra ilçedeki şehit aileleri ve gazilere ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı.

30 Tem 2020 - 14:44 AA Sivas- Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
2 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı mask
2 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Otobüs şoförüne satırla saldırdı! mask
Otobüs şoförüne satırla saldırdı!
Bayramı Kana Bulayacaklardı! Operayonda 9 Kişi Gözaltına Alındı mask
Bayramı Kana Bulayacaklardı! Operayonda 9 Kişi Gözaltına Alındı
"Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 1473 şüpheli yakalandı, 49 kayıp bulundu mask
"Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 1473 şüpheli yakalandı, 49 kayıp bulundu
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 sokak satıcısı tutuklandı mask
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 sokak satıcısı tutuklandı
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber mask
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber mask
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber
Korona firarisi kadın: "Kocam beni kaçırmadı ben kaçtım" mask
Korona firarisi kadın: "Kocam beni kaçırmadı ben kaçtım"
Annesi ve eşini öldüren şüpheli için istenen ceza belli oldu mask
Annesi ve eşini öldüren şüpheli için istenen ceza belli oldu
Mersin’deki kazaya tanık olan şoför: “El freni ve vites şoförün elinde kalmış” mask
Mersin’deki kazaya tanık olan şoför: “El freni ve vites şoförün elinde kalmış”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı - Video Haber mask
Katledilen şehit Bedirhan bebek ve annesi Sivas'ta anıldı - Video Haber
Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber mask
Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi - Video Haber
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber mask
Arı sokması nedeniyle yoğun bakıma alınan 2 yaşındaki Rabia... - Video Haber
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber mask
MSB: ''Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'' - Video Haber
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber mask
Sarıyer'de bir ev sular altında kaldı - Video Haber
Eşinin ağabeyini öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber mask
Eşinin ağabeyini öldürmüştü! Cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL