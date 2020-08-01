Ormanda Dehşet! 2 kişiden biri... - Video Haber

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- 01 Ağu 2020 - 14:05

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahla yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahla yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mersincik Mahallesi Arı Sokak mevkisinde ormanlık alanda Ramazan G. (25) ile bir kişi, silahla yaralanmış halde bulundu.

Çevredekiler tarafından yaralılar, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ramazan G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

01 Ağu 2020 - 14:05 AA Kocaeli- Asayiş

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