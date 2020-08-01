Baraj gölüne giren kişi boğuldu - Video Haber
Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.
Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.
Doğanşehir ilçesindeki Polat Baraj Gölü'ne yakınlarıyla giden Turgut Gözübüyük (35), serinlemek için suya girdi. Baraj gölünde bir süre yüzen Gözübüyük, daha sonra gözden kayboldu.
Yakınları, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından Gözübüyük'ü göletten çıkardı.
Sağlık ekiplerince Gözübüyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözübüyük'ün cesedi Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.