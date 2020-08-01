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- 01 Ağu 2020 - 18:41

Baraj gölüne giren kişi boğuldu - Video Haber

Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Doğanşehir ilçesindeki Polat Baraj Gölü'ne yakınlarıyla giden Turgut Gözübüyük (35), serinlemek için suya girdi. Baraj gölünde bir süre yüzen Gözübüyük, daha sonra gözden kayboldu.

Yakınları, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik arama çalışmasının ardından Gözübüyük'ü göletten çıkardı.

Sağlık ekiplerince Gözübüyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözübüyük'ün cesedi Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine götürüldü.

01 Ağu 2020 - 18:41 AA Malatya- Asayiş

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