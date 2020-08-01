Belediye otobüsünün zincirleme trafik kazası kamerada: 6 yaralı
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mersin'in Toroslar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Mersin'in Toroslar ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 DFV 65 plakalı, Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Mersin-Tarsus kara yolundaki eski otogar kavşağında, önündeki 33 M 0332 plakalı yolcu minibüsüne, ardından da 27 ABA 568 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü sağlanıyor.
Öte yandan, kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, otobüsün, önündeki araçları metrelerce sürüklediği ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.