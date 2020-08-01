Önce Silahla yaraladı! Sonra bıçakla yaralı kuzenini öldürdü
Silahla yaraladığı amcasının oğlunu bıçaklayan B.G, olay yerinden kaçtı.Uşak'ta bir kişi kuzenini öldürdü
Uşak'ta bir kişi aralarında husumet olduğu öne sürülen amcasının oğlunu öldürdü. B.G, takip ettiği kuzeni Özcan Güven'e Kemal Öz Mahallesi Korupark yakınlarında silahla ateş etti.
Silahla yaraladığı amcasının oğlunu bıçaklayan B.G, olay yerinden kaçtı.
Silahla yaraladığı amcasının oğlunu bıçaklayan B.G, olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan Güven, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan B.G. ise polis ekiplerince yakalandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.