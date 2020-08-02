Genç kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu - Video Haber
Erkek arkadaşı gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı kişinin evinde ölü bulundu.
Konuksever Mahallesi 798 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki dairede ikamet eden Gökhan Ç. (31), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'i (30) evde hareketsiz bulduğunu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, vücudunda morluklar bulunduğu tespit edilen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Nöbetçi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şimşek'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Şüpheli Gökhan Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bir gün önce Gökhan Ç. ile Şimşek arasında tartışma yaşandığı ve bunun üzerine komşuların polis çağırdığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.