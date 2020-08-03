Park halindeki aracın içinden çaldığı çantadan... - Video Haber
Bahçelievler'de bir araçtan içinde para ve kredi kartların bulunduğu çantayı çaldıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bahçelievler'de bir araçtan içinde para ve kredi kartların bulunduğu çantayı çaldıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki bir araçtan içinde 5 bin 500 lira ve kredi kartları bulunan çantanın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Rıdvan D.'yi (35) kaçış istikameti olan Adnan Kahveci Bulvarı'nda kovalamaca sonucu çanta ile birlikte suçüstü yakaladı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında tornavida ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin "otodan hırsızlık" ve "hırsızlık" suçlarından 2 aranma kaydı olduğu ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.