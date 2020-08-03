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- 03 Ağu 2020 - 18:23

Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı - Video Haber

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Esenyurt mevkisinde 34 MM 6200 plakalı otomobille 27 C 6209 plakalı motosiklet aniden yan yola çıktı.

Yan yol üzerinde Büyükçekmece istikametinde seyreden özel halk otobüsünün sürücüsü Mehmet D, aniden önüne çıkan motosiklet ve otomobile çarpmamak için manevra yapınca aydınlatma direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ile otobüsteki yolculardan biri, ambülansla hastaneye kaldırıldı.

Bölge güvenlik çemberine alınırken, kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Özel halk otobüsünün kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde, taksiyle çarpışan motosikletin aniden yola çıktığı ve otobüsün manevra sonrası aydınlatma direğine çarpması görülüyor.

03 Ağu 2020 - 18:23 AA İstanbul/ Esenyurt- Asayiş

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