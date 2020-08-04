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- 04 Ağu 2020 - 16:49

Eczaneye silahlı saldırı! Yaşanan panik güvenlik kamerasında - Video Haber

Yaralananın olmadığı olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Antalya'nın Serik ilçesinde eczaneye yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kökez Mahallesi'ndeki bir eczaneye gelen Ali Y, eczane sahibinin tanıdığı olduğu öğrenilen Rıfat T'nin kendisine borcu olduğunu belirterek paranın ödenmesini istedi.

Eczane çalışanlarının da borcun kendilerine ait olmadığını belirtmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Eczanedekileri dışarıya çıkaran Ali Y, yanında getirdiği pompalı tüfekle çevreye birçok kez ateş etti.

Bu sırada eczanede bulunan ve korku dolu anlar yaşayan 2 personel, kaçmayı başardı. Saçmalar, eczanenin camına, tavanına ve duvarlarına isabet etti.

Olayın ardından kaçan Ali Y. polis tarafından yakalandı. Yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, eczaneye gelen şüphelinin müşterileri dışarıya çıkardıktan sonra etrafa rastgele ateş etmesi yer alıyor.

- "Daha önce de taşla saldırdı"

Eczacı Ayşe Baygut İnal, gazetecilere, kendisinin olay anında eczanede bulunmadığını söyledi.

Ali Y'nin eniştesinin ağabeyiyle arasında alacak verecek konusu olduğunu aktaran İnal, "Alacağının olduğunu belirterek para istemiş. Daha önce de aynı kişi taşla iş yerimin camını kırmıştı. Bizden para alamayacağını anlayınca iş yerimin içerisinde silahla ateş etmiş. Olayın bizimle hiçbir alakası yok." diye konuştu.

Çalışanların olay sırasında masanın altına saklanmaları ve arka bölümden kaçmaları üzerine hiçbir yara almadıklarını ifade eden İnal, ancak büyük bir korku yaşandığını kaydetti.

İnal, söz konusu kişiden şikayetçi olduğunu bildirdi.

04 Ağu 2020 - 16:49 AA Antalya- Asayiş

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