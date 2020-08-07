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- 07 Ağu 2020 - 22:24

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki düğün salonları denetlendi

Başkentte düğün mekanları denetlendi

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Başkentte düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanlarda denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde bugün ve hafta sonu düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim yapılmasına yönelik 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki düğün salonları denetlendi.

Gölbaşı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri eşliğinde yapılan denetimlerde, salonlarda düğün sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi.

Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirler kontrol edildi, oyun, halay ve dansın yasak olduğu hatırlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Vefa Sosyal Destek Grubu Üyesi Yavuz Ekici, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla ve İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge doğrultusunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek gruplarımız aynı zamanda sahada düğün denetimlerini gerçekleştirmektedir. Her bir komisyonumuz, bir kurum müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, imamlar, müezzinler ve muhtarlardan oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

07 Ağu 2020 - 22:24 AA Ankara- Asayiş

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