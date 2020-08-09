Asker uğurlayanlara büyük şok! Hepsi yakalandı!
Beyoğlu'nda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan 3 sürücü yakalandı. İ...
Beyoğlu'nda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan 3 sürücü yakalandı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kasımpaşa - Hasköy tüneli çıkışında asker uğurlama konvoyu oluşturan araç sürücülerini Turabi Baba Caddesi üzerinde durdurdu.
Konvoyda bulunan araç sürücüleri Sezer U, Kubilay Sancak A. ve Emre D'ye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten dokuzyüzer lira olmak üzere toplam 2 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.