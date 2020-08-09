Asker uğurlayanlara büyük şok! Hepsi yakalandı!

Beyoğlu'nda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan 3 sürücü yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kasımpaşa - Hasköy tüneli çıkışında asker uğurlama konvoyu oluşturan araç sürücülerini Turabi Baba Caddesi üzerinde durdurdu.

Konvoyda bulunan araç sürücüleri Sezer U, Kubilay Sancak A. ve Emre D'ye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten dokuzyüzer lira olmak üzere toplam 2 bin 700 lira idari para cezası uyguladı.