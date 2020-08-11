En acı bekleyiş! 17 yaşındaki genç... - Video Haber
Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.
Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'dan yaz tatili için memleketi Samsun'a gelen ve önceki gün arkadaşlarıyla Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde girdiği denizde kaybolan Mertcan Yanak'ın (17) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kıyıdan Yanak'ın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.
Arama çalışmaları, güçlü dalgalar nedeniyle denizden aralıklarla yapılabiliyor.
Kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi ise sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.