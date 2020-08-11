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- 11 Ağu 2020 - 16:15

En acı bekleyiş! 17 yaşındaki genç... - Video Haber

Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Samsun'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'dan yaz tatili için memleketi Samsun'a gelen ve önceki gün arkadaşlarıyla Çarşamba ilçesi Costal mevkisinde girdiği denizde kaybolan Mertcan Yanak'ın (17) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler denizden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de kıyıdan Yanak'ın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

Arama çalışmaları, güçlü dalgalar nedeniyle denizden aralıklarla yapılabiliyor.

Kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi ise sürüyor.

11 Ağu 2020 - 16:15 AA Samsun- Asayiş

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