Bariyere çarpan sürücü araçta sıkıştı! - Video Haber
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bariyere çarpan cipin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Aslı D. yönetimindeki 34 ND 445 plakalı cip, orta şeritteki Şenel K. idaresindeki 67 ABA 150 plakalı tıra sürterek bariyere çarptı.
Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı.
Aslı D, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan kaza anı, otoyol üzerinde bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.