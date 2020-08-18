Kayıp olarak aranıyordu... Kötü haber geldi! - Video Haber
Malatya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.
Malatya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.
Doğanşehir ilçesi Karaterzi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Muharrem Salık'tan (56) sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Başlatılan arama çalışması kapsamında Salık'ın aracı mahalleden geçen sulama kanalının yanında park halinde bulundu.
Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kanal çevresi ve su içinde arama yaptı.
Çalışma sonucunda Salık'ın cesedine, aracından 7 kilometre uzaklıkta Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi Aşağı Bölüklü mezrasında sulama kanalı menfezinde ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Salık'ın cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.