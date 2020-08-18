Kayıp olarak aranıyordu... Kötü haber geldi! - Video Haber

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Malatya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Doğanşehir ilçesi Karaterzi Mahallesi'nde çiftçilik yapan Muharrem Salık'tan (56) sabah saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Başlatılan arama çalışması kapsamında Salık'ın aracı mahalleden geçen sulama kanalının yanında park halinde bulundu.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kanal çevresi ve su içinde arama yaptı.

Çalışma sonucunda Salık'ın cesedine, aracından 7 kilometre uzaklıkta Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi Aşağı Bölüklü mezrasında sulama kanalı menfezinde ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Salık'ın cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.