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- 19 Ağu 2020 - 00:36

Sertab Erener Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu

Harbiye Açıkhava Konserleri, Sertab Erener'in eski şarkılarının yanı sıra anime videolar eşliğinde yeni albümünden eserleri de söylediği performansıyla başladı

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Sertab Erener Harbiye Açıkhava'da müzikseverlerle buluştu.

"Harbiye Açıkhava Konserleri", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda başladı.

Sertab Erener Harbiye Açıkhava'da konser verdi

Serinin ilk konserinde sahneye çıkan şarkıcı, 4 Eylül'de bir konser daha vererek yaz konserlerini bitireceğini söyledi. Hayranlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erener, "Pandemi zamanı sizlerle buluşmak bizim için mucize gibi bir şey, iyi ki geldiniz." dedi.

Albüm yerine single çıkarması tavsiyesine rağmen albüm çıkarmakta ısrar ettiğini anlatan şarkıcı, yeni albümü "Ben Yaşarım"daki şarkılara çektiği anime videoların her ay birinin yayınladıklarını kaydetti.

Konserde eski şarkılarının yanı sıra anime videolar eşliğinde yeni albümünden eserlere de yer veren şarkıcıya bazı parçalarda konseri dinlemeye gelenler de eşlik etti.

Konsere yeni albümünden "Aç Sesini" parçasıyla başlayan Sertab Erener, "Belki de Dönerim", "Sakin Ol", "Hani Kimi Zaman", "Sormaz", "İstanbul", "Ben Yaşarım", "Zor Kadın" ve "Kumsalda"nın da arasında bulunduğu şarkılarını söyledi.

KerkiSolfej tarafından organize edilen ve yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan oturma düzeniyle gerçekleştirilen "Harbiye Açıkhava Konserleri" 5 Eylül'e kadar sürecek.

19 Ağu 2020 - 00:36 AA İstanbul- Yaşam

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