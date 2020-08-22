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- 22 Ağu 2020 - 08:16

"Süt Kardeşler" oyunu Bursa'da sahnelendi! Büyük Beğeni Topladı

İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahneye konulan oyun, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosunca yeniden yorumlanarak sahnelendi.

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Bursa'da, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi ile Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen Açıkhava Tiyatro Günleri, "Süt Kardeşler" oyunuyla başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Süt Kardeşler" oyununu izlemek için gelen sanatseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahneye konulan oyun, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosunca yeniden yorumlanarak sahnelendi.

Behzat Uygur, Süheyl Uygur ve Emine Ün'ün de aralarında bulunduğu 8 sanatçının rol aldığı oyun, izleyicilerin beğenisini topladı.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının en üst seviyede tutulduğu etkinlikte, önlemler alınarak pandemi kuralları çerçevesinde koltuk kapasitesi yüzde 60'a düşürüldü.

22 Ağu 2020 - 08:16 AA Bursa- Kültür - Sanat

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