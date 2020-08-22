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- 22 Ağu 2020 - 08:21

Konya'da otomobil kontrolden çıkarak devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Konya Beyşehir'den Huğlu Mahallesi yönüne seyir halindeki, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 RS 480 plakalı otomobil, Davutlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'den Huğlu Mahallesi yönüne seyir halindeki, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 RS 480 plakalı otomobil, Davutlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçtan yola fırlayan 22 yaşındaki Kayhan Dikkaya hayatını kaybetti.

Yaralanan Emre Dikkaya, Ahmet Sert, Onur Sarı ve Tunahan Bayır, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

22 Ağu 2020 - 08:21 AA Konya- Asayiş

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