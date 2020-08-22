Konya'da otomobil kontrolden çıkarak devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Konya Beyşehir'den Huğlu Mahallesi yönüne seyir halindeki, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 RS 480 plakalı otomobil, Davutlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beyşehir'den Huğlu Mahallesi yönüne seyir halindeki, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 RS 480 plakalı otomobil, Davutlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçtan yola fırlayan 22 yaşındaki Kayhan Dikkaya hayatını kaybetti.
Yaralanan Emre Dikkaya, Ahmet Sert, Onur Sarı ve Tunahan Bayır, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.