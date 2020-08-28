Yolcu otobüsünde kadına taciz olayında flaş gelişme! - Video Haber
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki kadını taciz ettiği ve başka bir yolcunun cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki kadını taciz ettiği ve başka bir yolcunun cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
İzmir'den Şırnak'a gitmek için yola çıkan ve dün Adana Merkez Otogar'da mola veren şehirler arası yolcu otobüsündeki kadın yolcu Y.U'yu (22) taciz ettiği, yolculardan K.A'nın da cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Ü'nün (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince çıkarılan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün mola vermek için otogara gelen şehirler arası yolcu otobüsündeki yolculardan birinin taciz ve hırsızlık olayına karıştığı ihbarını almış, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Adnan Ü. gözaltına alınmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.