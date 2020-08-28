28 Ağu 2020 - 15:54
Hastane bahçesinde iki aile arasında büyük kavga! - Video Haber
Denizli'de hastanenin bahçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
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Denizli'de hastanenin bahçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile, Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesinin bahçesinde karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada bıçakla yaralanan V.A, hastanenin acil servisine kaldırıldı.
Ekiplerce 4 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.