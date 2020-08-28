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- 28 Ağu 2020 - 15:54

Hastane bahçesinde iki aile arasında büyük kavga! - Video Haber

Denizli'de hastanenin bahçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Denizli'de hastanenin bahçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile, Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesinin bahçesinde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyerek sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada bıçakla yaralanan V.A, hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Ekiplerce 4 kişi gözaltına alındı.

28 Ağu 2020 - 15:54 AA Denizli- Asayiş

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