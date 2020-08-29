Hekimoğlu 15. Bölüm Full İzle - Hekimoğlu 15. Bölüm Fragmanı yayında!

Kanal D'nin rekortmen dizilerinden olan Hekimoğlu'nun 15. yeni bölümü ile ekranlara tekrar dönüyor. Timuçin Esen'in başrolünü üstlendiği Hekimoğlu'nun son bölümünde duygusal anlara tanıklık edildi. Doktor Ateş'ten Acı Haber. Mehmet Ali, Tanju'nun iş teklifine karşılık Hekimoğlu'nu seçti. Peki Hekimoğlu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14. bölümde neler yaşandı?

Hekimoğlu'nun 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Hekimoğlu dizisinin yeni bölümüne dair herhangi bir tanıtım yapılmadı. 1 Eylül 2020 Salı akşamı ekranlarda olması beklenen 15. yeni bölümün fragmanları Kanal D tarafından yayınlandı.