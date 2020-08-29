Hekimoğlu 15. Bölüm Full İzle - Hekimoğlu 15. Bölüm Fragmanı yayında!
Kanal D'nin rekortmen dizilerinden olan Hekimoğlu'nun 15. yeni bölümü ile ekranlara tekrar dönüyor. Timuçin Esen'in başrolünü üstlendiği Hekimoğlu'nun son bölümünde duygusal anlara tanıklık edildi. Doktor Ateş'ten Acı Haber. Mehmet Ali, Tanju'nun iş teklifine karşılık Hekimoğlu'nu seçti. Peki Hekimoğlu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14. bölümde neler yaşandı? Hekimoğlu 15. Bölümde neler olacak... İşte Hekimoğlu 15. Bölüm Fragmanı ve detaylar.
Kanal D'nin rekortmen dizilerinden olan Hekimoğlu'nun 15. yeni bölümü ile ekranlara tekrar dönüyor. Timuçin Esen'in başrolünü üstlendiği Hekimoğlu'nun son bölümünde duygusal anlara tanıklık edildi. Doktor Ateş'ten Acı Haber. Mehmet Ali, Tanju'nun iş teklifine karşılık Hekimoğlu'nu seçti. Peki Hekimoğlu'nun 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 14. bölümde neler yaşandı?
Hekimoğlu'nun 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
Hekimoğlu dizisinin yeni bölümüne dair herhangi bir tanıtım yapılmadı. 1 Eylül 2020 Salı akşamı ekranlarda olması beklenen 15. yeni bölümün fragmanları Kanal D tarafından yayınlandı.
29 Ağu 2020 - 07:35 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.