Menajerimi Ara 2. Bölüm Full İzle - Menajerimi Ara 2. Bölüm 2. Fragmanı yayında!

Star Tv’de başlayan dizi ‘Ay Yapım’ imzalı proje olup, konusu bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatacak. Kısa sürede seyirci yakalayan dizi Menajerimi Ara 2. Bölüm 2. Fragman yaynlandı.

Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı Menajerimi Ara, dizinin yönetmenliğini, daha önce Star Tv ekranlarında fırtınalar estiren Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.