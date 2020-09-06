Kaybolan kişi ırmakta ölü bulundu - Video Haber

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu.

Örnek Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altında ceset görenler durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, sudan çıkardıkları cesedin, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erhan Turhan'a (63) ait olduğunu belirledi.

Turhan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.