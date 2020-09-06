06 Eyl 2020 - 22:11
Kaybolan kişi ırmakta ölü bulundu - Video Haber
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu.
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu.
Örnek Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altında ceset görenler durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, sudan çıkardıkları cesedin, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erhan Turhan'a (63) ait olduğunu belirledi.
Turhan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.