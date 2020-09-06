Haberler Ankara Haberler Ankara
- 06 Eyl 2020 - 22:11

Kaybolan kişi ırmakta ölü bulundu - Video Haber

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan kişinin cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu.

Örnek Mahallesi Çevreyolu Köprüsü altında ceset görenler durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, sudan çıkardıkları cesedin, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Erhan Turhan'a (63) ait olduğunu belirledi.

Turhan'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

06 Eyl 2020 - 22:11 AA Antalya- Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
5 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı! - Video Haber mask
5 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı! - Video Haber
Gölete düşen koyunu kurtarmak istedi, canından oldu! mask
Gölete düşen koyunu kurtarmak istedi, canından oldu!
Görümcesinin düğününde takılan para ve altınlarını çaldı! Nedeni şok etti mask
Görümcesinin düğününde takılan para ve altınlarını çaldı! Nedeni şok etti
Sokak ortasında dehşet! Esnaf tartıştığı komşusunu vurdu mask
Sokak ortasında dehşet! Esnaf tartıştığı komşusunu vurdu
DEAŞ istihbaratçısını işkenceyle öldürmüş! Katil zanlıları... mask
DEAŞ istihbaratçısını işkenceyle öldürmüş! Katil zanlıları...
Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı! Çığlıklarına komşular yetişti mask
Eşi tarafından 9 yerinden bıçaklandı! Çığlıklarına komşular yetişti
Müezzin koca eşini boğarak öldürmüştü! Tutuklandı... mask
Müezzin koca eşini boğarak öldürmüştü! Tutuklandı...
Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasında yeni detay mask
Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasında yeni detay
Bakanlık duyurdu! 320 terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber mask
Bakanlık duyurdu! 320 terörist etkisiz hale getirildi - Video Haber
12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! İstenen ceza belli oldu mask
12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! İstenen ceza belli oldu
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kaybolan kişi ırmakta ölü bulundu - Video Haber mask
Kaybolan kişi ırmakta ölü bulundu - Video Haber
5 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı! - Video Haber mask
5 yaşındaki çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı! - Video Haber
Korkunç kaza kameralara yansıdı! - Video Haber mask
Korkunç kaza kameralara yansıdı! - Video Haber
Kovid-19'a karşı "gezici otobüs market" köy yollarında - Video Haber mask
Kovid-19'a karşı "gezici otobüs market" köy yollarında - Video Haber
Kovid-19 hastaları ambulanslarla sınava getirildi - Video Haber mask
Kovid-19 hastaları ambulanslarla sınava getirildi - Video Haber
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yeni Bölüm Ne zaman! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. Bölüm Fragmanı mask
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Yeni Bölüm Ne zaman! İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 31. Bölüm Fragmanı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL