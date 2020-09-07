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- 07 Eyl 2020 - 15:26

Antalya'da 194 düzensiz göçmen yakalandı - Video Haber

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde tur teknesiyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 194 düzensiz göçmen yakalandı.

Adrasan Mahallesi'ndeki Balıkçı Koyu mevkisine yaklaşan 20 metre uzunluğundaki "Summer Love A" isimli tur teknesinde düzensiz göçmenlerin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya yanaştırılan teknede Afganistan, İran, Somali, Mısır ve Somali uyruklu 165 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Ekipler, koyda ve ormanlık alanda yaptıkları aramada 29 düzensiz göçmeni daha yakaladı.

Mavikent Jandarma Karakol Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Marmaris Limanı'na kayıtlı tur teknesi, sahil güvenlik ekiplerince yediemine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, göçmenlerin geçişini organize ettikleri öne sürülen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenlerin ifadelerinde İtalya'ya gitmek için Antalya kent merkezinden tekneye bindiklerini ve tekne bir süre sonra tekne arızalanınca kıyıya yanaştıklarını söyledikleri öğrenildi.

07 Eyl 2020 - 15:26 AA Antalya- Asayiş

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