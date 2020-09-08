08 Eyl 2020 - 15:33
Acı kaza! Tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi yaralandı - Video Haber
Konya'nın Kulu ilçesinde tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü, annesi yaralandı.
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KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü, annesi yaralandı.
Ö.B. idaresindeki 42 AFT 961 plakalı tır, Ankara Caddesi'ndeki Öğretmen Evleri Kavşağı'nda, Bahtiyar Yüzümak'ın (23) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada, Bahtiyar Yüzümak ile motosikletin arka koltuğunda bulunan 4 yaşındaki oğlu Çağatay Miraç Gürbüz yaralandı.
Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan küçük Çağatay Miraç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.