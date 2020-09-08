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- 08 Eyl 2020 - 15:33

Acı kaza! Tırın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi yaralandı - Video Haber

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü, annesi yaralandı.

Elif Duman
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KONYA(AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde tırın çarptığı motosikletteki çocuk öldü, annesi yaralandı.

Ö.B. idaresindeki 42 AFT 961 plakalı tır, Ankara Caddesi'ndeki Öğretmen Evleri Kavşağı'nda, Bahtiyar Yüzümak'ın (23) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Kazada, Bahtiyar Yüzümak ile motosikletin arka koltuğunda bulunan 4 yaşındaki oğlu Çağatay Miraç Gürbüz yaralandı.

Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan küçük Çağatay Miraç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

08 Eyl 2020 - 15:33 AA Konya- Asayiş

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