Yeni Hayat Dizisi 2. Bölüm Full İzle! Yeni Hayat 2. Bölüm Fragmanı İzle

Yeni Hayat Dizisi 2. Bölüm Full İzle! Yeni Hayat Konusu ve Oyuncu Kadrosu. Kanal D ekranlarının yeni sezon dikkat çeken yapımlarından Yeni Hayat dizisi 3 Eylül 2020 Perşembe akşamı yayımlanan ilk bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosu ile büyük ilgi uyandıran dizinin yeni bölümü ise Perşembe akşamı 20.00’de sevenleri ile buluşacak. Dizinin senaryosu ise Elif Usman tarafından kaleme alındı.

KargaSeven Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen Kanal D’nin yeni dizisinin yönetmenliğini ise Başak Soysal ve Cem Özduru yapıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizinin konusu ise izleyicilerin daha ilk bölümden ilgisini çekmeyi başardı. 10 Eylül Perşembe akşamı dizinin 2. bölümü Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni Hayat Dizisi İlk Bölümünde Neler Oldu? (1.Bölüm Özeti)

Özel Kuvvetlerden ayrılarak özel sektörde yakın koruma olarak kariyerine devam eden Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları ile mutlu bir hayat sürmektedir. Mesleğinden ayrılmasının ardından uzun süredir işsiz olan Adem’e gelen yeni bir iş teklifi ise onun tüm hayatını değiştirecektir.

Zengin ve oldukça güçlü bir iş insanı olan Timur’un genç ve güzel karısı Yasemin’in koruması olarak işe başlayan Adem için bu görev katıldığı zorlu birçok operasyona göre oldukça kolay olacaktır. Ancak Yasemin’in sakladığı sırların açığa çıkmaya başlaması herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.

Yeni Hayat Dizisi Oyuncu Kadrosu

Geçtiğimiz hafta ekrana gelen ilk bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Yeni Hayat dizisi, senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de büyük ilgi görüyor. Birbirinden başarılı oyuncuları ile göz dolduran yapımın oyuncu kadrosunda yer alan isimler ilk bölümde başarılı oyunculukları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

· Serkan Çayoğlu (Adem Şahin)

· Melisa Aslı Pamuk (Yasemin Karatan)

· Tayanç Ayaydın (Timur Karatan)

· Nilperi Şahinkaya (Nevin Şahin)

· İpek Filiz Yazıcı (Gökçe Karatan)

· Devrim Nas (Özgür Haseki)

· Aziz Caner İnan (Bekir Tosun)

· Nebil Sayın (Kunduzi)

· Furkan Kalabalık (Fatih Yılmaz)

· Nisa Sofya Aksongur (Ece Şahin)