Bülent Ersoy Hayranlarına Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Neler Oluyor?
Sanatçı Bülent Ersoy, mide rahatsızlığı nedeniyle İzmir'de tedavi altına alındı. Bülent Ersoy'un rahatsızlığı nedir, işte detaylar...
Sanatçı Bülent Ersoy'un, mide rahatsızlığı şikayetiyle başvurduğu İzmir'deki özel hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ersoy'un dün sabah mide rahatsızlığı nedeniyle hastanelerine başvurduğunu belirtti.
Ünlü sanatçının hastanenin acil servisinden giriş yaptığını anlatan Ünal, şunları kaydetti:
"Mide ülserinden bir kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altında. Bir iki ünite kan takviyesi yaptık. Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz. Kendisi çok iyi. Daha eskiden de ülser şikayeti varmış. Bu muhtemelen ona bağlı bir kanamaydı. Küçük bir kanamaydı. Şu anda hiçbir kanaması yok. Her şey normal. İlaç ve destek tedavisi görüyor."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.