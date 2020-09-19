İyi Günde Kötü Günde 2. Bölüm Full İzle Star TV! 19 Eylül İyi Günde Kötü Günde Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

İyi Günde Kötü Günde 2. Bölüm Full İzle YouTube

Star TV ekranlarının yeni dönem sevilen dizisi İyi Günde Kötü Günde’nin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümünün ardından merakla beklenen 2. yeni bölümü bu akşam izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İyi Günde Kötü Günde 2. yeni bölüm fragmanını yayınlanmasının ardından dizinin yeni bölüm heyecanı ise şimdiden başladı.

Yeni bölüm fragmanına göre Melisa’nın Sarp’ın sakladığı fotoğrafı bulması gerilim dozunu artırırken diğer yandan Leyla’nın aşka neden küstüğünü öğrenmeye çalışması işleri içinden çıkılma bir hale sokacaktır. Öte yandan Sarp ve Leyla arasındaki gerilim ise hala devam ediyor. Sarp’ın Leyla ile nikah masasındayken neden düğünü terk ettiği ise merak konusu.

İyi Günde Kötü Günde 2. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Star TV’nin yeni sezon yapımlarında İyi Günde Kötü Günde dizisinin ikinci yeni bölümü 19 Eylül Cumartesi akşamı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Elçin Sangu, Yasemin Allen, Ozan Dolunay ve Derya Alabora gibi başarılı daha pek çok ismin yer aldığı dizinin 2. yeni bölümünde yaşanacak heyecan ise merakla bekleniyor.

Yeni bölümünde Sarp’ın sır gibi sakladığı fotoğrafı bulan Melisa’nın gerçeğe bir adım daha yaklaşması heyecan dozunu bir hayli artıracak. Öte yandan Leyla’nın neden aşka küstüğünü sorgulamaya başlayan Melisa, Sarp ve Leyla’nın zor durumda kalmasına neden olacak.

İyi Günde Kötü Günde İlk Bölümünde Neler Oldu?

Başarılı bir düğün organizatörü olan Leyla, çalıştığı şirketin patronu Aslıhan’ın kızı Melisa’nın düğününün organize edilmesiyle görevlendirilmiştir. Ancak Melisa’nın evleneceği adam onu yıllar önce nikah masasında bırakan Sarp’tır.

Terfi almak için patronun kızının düğününü organize etmeye başlayan Leyla, damadın Sarp olduğunu öğrenmesinin ardından hem Sarp hem de Leyla büyük bir şaşkınlık yaşayacaktır. Evlilik hayallerini yarıda bırakan Sarp’ın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’nın bu sırrı saklayıp saklamayacağı ise merak konusu. İyi Günde Kötü Günde heyecan dolu 2. yeni bölümü ile 19 Eylül Cumartesi günü Star TV’de.