İnşaat işçileri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Video Haber
Batman'ın Gercüş ilçesinde inşaat işçilerinin elektrik akımına kapılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde inşaat işçilerinin elektrik akımına kapılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Kayapınar beldesinde inşaatta çalışan Abdülkadir Altunk (49) ve Veysi Ayata (35), iskele kurmaya çalıştıkları sırada elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Altunk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer işçi Ayata'nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Bu arada, Altunk'un cesedi, otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.